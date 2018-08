Amokmaker uit Veldhoven niet toerekeningsvatbaar

Dreigend

Een maand later trof hij in Helmond iemand die hij kent van de nachtopvang. Die kreeg klappen, Harry had het idee dat de man hem iets had aangedaan. ,,Dat is een waanidee dat zich in zijn hoofd had vastgezet", schreef een psychiater. Hoewel officier van justitie Walter Kupers de versies van Harry niet geloofde, eiste hij geen straf maar vroeg de aanbevolen plaatsing. Advocaat Ardash Sewgobind was het eens met de plaatsing, maar wil wel deels vrijspraak van de beschuldigingen.