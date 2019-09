Amsterdamse viswinkel van familie uit Helmond blijft voorlopig open

VIDEO Showtime in Deurne

13 september DEURNE - Een week geleden was het nog leger dan leeg in de loods in het buitengebied van Deurne. Maar met veel hulptroepen (en nachten lang doortrekken) verrees er de afgelopen dagen een compleet theater. Daar is van zaterdag tot en met maandag de voorstelling Lifvik van de Deurnese musicalactrice Marjolein Teepen te zien. Het ED glipte een paar keer binnen en filmde de voorbereidingen.