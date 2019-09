Analoge Ziggo-kijker wil geen balk in beeld

De balk waar onder meer te lezen is ‘Voorkom dat u geen tv meer kunt kijken. Schakel voor 24 september mee naar digitale kabel-tv’ is niet constant in beeld, maar wel vaak en op vrijwel alle zenders. Ziggo heeft aangeboden gratis een digitale ontvanger in bruikleen te geven. Maar dat wil de Helmondse helemaal niet. Ze heeft haar Ziggo-abonnement opgezegd en voor na 24 september iets anders geregeld. En tot die tijd wil ze gewoon op de ouderwetse manier tv-kijken, zoals ze dat jaren heeft gedaan. En dat kan de komende weken niet zonder die balk in beeld, heeft Ziggo haar gemeld.