Anderen vielen om van de hennepstank, maar ‘poetsende’ Helmonder viel niks op

Dat er in een pand aan het Sonse Ekkersrijt een kwekerij bleek te zitten was voor de politie geen grote verrassing. Die zaten er eerder ook al. Toen het er vorig jaar mei weer ‘groen rook’ en het pand absurd veel stroom bleek te trekken werd de deur in juni opengebroken. Verstopt achter een verborgen kelderdeur vond ze vijf kweekruimtes. Daar groeiden in totaal ruim 1500 planten, er lag ook meer dan zeven kilo hennep. En: er stond een klein Opeltje binnen, waarvan de motor nog warm was.