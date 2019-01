Andy Marcelissen gaat voor de vijfde narrenkap in Helmond

HELMOND - Hij hoeft zich niet meer te bewijzen, heeft het toernooi niet nodig om boekingen binnen te krijgen. Toch doet Andy Marcelissen weer mee aan de Keieklets in Helmond, die zaterdag 26 januari begint. De tonprater uit Raamsdonksveer won vier keer. Hij kan het record evenaren van Eddie Buys. ,,Er is bij mij een bepaalde drive om die zilveren narrenkap te winnen. Ik heb een goede buut waarmee ik kan scoren. In iedere zin zit wel een grap.”

Hoe anders is het voor Helga Cornelissen. De juf uit Oostrum debuteert op dit podium. ,,Voor mij is het allemaal heel spannend, is alles nieuw. Ik heb dit jaar ook voor het eerst met de Limburgse finale meegedaan. Ben ik derde geworden. Was al fantastisch.” Een tweede plaats bij het toernooi De Goe(i)e Toon leverde haar een wildcard op voor de Keiebijters. Is de humor in Limburg anders dan in Brabant? ,, Vaak zijn de Brabanders wat harder. Komt wellicht ook door het taaltje. Maar ons dialect ligt dicht bij het Brabant”, aldus Cornelissen, die in Helmond de lerarenopleiding op De Kempel volgde.

Volledig scherm Helga Cornelissen © Helga Cornelissen

Beiden staan in de tweede voorronde van de Keieklets. ,,Met Andy op één avond, dat had ik een jaar geleden niet kunnen denken", reageert Cornelissen. Ik mocht kiezen: starten of eindigen. In het laatste geval zou ik ná Andy zitten. Dan liever openen.” Ze is Tanja Truckie die varkens vervoert.

Marcelissen slaat het toernooi regelmatig over. ,,Dit is de achtste keer in 25 jaar tijd dat ik meedoe.” Als hij komt is de kletser automatisch favoriet. Die status heeft hij verworven. Marcelissen brengt in Helmond De Uitvaart, waarmee hij onlangs Brabants kampioen werd. Zijn zevende provinciale titel. Ook daar loopt hij nog één achter op de recordhouder, Berry Knapen uit Heeze.

Op die tweede avond van het 56e Keiekletstoernooi, zaterdag 2 februari, komt ook titelverdediger Rob Bouwman in de ton. De Helmonder had vorig jaar bij zijn debuut dé buut. Jorlan Manders uit De Mortel is de afsluiter. Het toernooi begint morgen met Wichard de Benis uit Best, Boy Jansen uit Budel, Erik Mulder en John van Bree. Bij de derde voorronde, op 9 februari, treedt nog een oud-winnaar aan: veteraan Rien Bekkers (70), de beste in 1999 en 2004. Op zaterdag 16 februari is de finale. Alle avonden zijn in zaal De Traverse.

Volledig scherm Rien Bekkers is blij met zijn tweede overwinning, in 2004 © Ton van de Meulenhof