Angst voor leerachterstand of niet: geen run op huiswerkbegeleiding

Video Even geen vrachtver­keer op de Vossen­beemd in Helmond, maar een kudde schapen

6 januari HELMOND - Een bijzonder zicht op de Vossenbeemd in Helmond deze ochtend. Even was er geen plaats voor het normale verkeer dat men daar gewend is. Dat kwam even stil te liggen toen een kudde schapen over straat liep. ,,Die hond was net een verkeersregelaar", vertelt William Verkoelen lachend.