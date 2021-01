Anita Hoebergen tovert Perzische kleden om tot portretten

,,Ik ben op het moment druk bezig met portretten schilderen op Perzische tafelkleden. Dit is voor mij een nieuwe fase in het schilderen. Ik ben geïnspireerd geraakt door het werk van Christiaan Lieverse. Maar ik heb wel mijn eigen handschrift hierin.” Het liefst schildert Hoebergen op de pluche/synthetische Perzische tafelkleden, die zijn een stuk lichter en makkelijker te beschilderen. Het kleed is haar canvasdoek. ,,Als ik een portret voor ogen heb, dan kijk ik naar de patronen en de kleuren van een tafelkleed, en kijk ik welke er het beste past. Het mooie is om het portret en het kleed samen te voegen in een geheel. Dat is spelen met licht en donker met de combinatie van oud en nieuw, dat is een inspiratiebron voor mij.” Een beschilderd Perzisch kleed gaat binnenkort naar Indonesië.

Tekenwedstrijd

Als kind tekende Hoebergen al graag. ,,Ik heb op de mavo ooit een tekenwedstrijd gewonnen. Maar het begon pas op mijn dertigste echt te kriebelen om te gaan schilderen.” De eerste beginselen leerde ze op de in Somerense schilderschool. ,,Ik liep daar vast, ik wilde graag op een abstracte en vrije manier portretten schilderen. Ik ben toen toen op les gegaan bij Harrie Martens in Liessel, maar ik wilde me er nóg meer in verdiepen en me verder ontwikkelen.” De vervolgstap werd de vrije academie in Nijmegen. ,,Daar leer je dat alles in de wereld met elkaar te maken heeft, en je uit je gevoel gaat schilderen. Door te blijven spelen en stapsgewijs werken heb ik mijn eigen techniek, creativiteit en eigenheid ontdekt om vandaar procesmatig te gaan werken.”

Quote Je kunt in portretten het innerlijke en emotie uitbeelden, maar ook een boodschap Anita Hoebergen

Verschillende series heeft Hoebergen geschilderd, van aboriginal tot Afrikaans, abstracte portretten, maar ook dieren en artiesten. ,,Ik heb ik net een schilderij af van 2 bij 1 meter van zes artiesten die een speciale betekenis in het leven hebben van de opdrachtgevers.” Portretten boeit haar het meest. ,,Het kan zijn van een foto die ik zelf maak, of een foto die ik zie. Je kunt in portretten het innerlijke en emotie uitbeelden, maar ook een boodschap. Door te blijven experimenteren, ontwikkel je verschillende stijlen. Dingen die toevallig gebeuren zijn cadeautjes om te schilderen.”

Postzakken

De kunstenares heeft nog vele ideeën en projecten op haar lijstje staan. ,,Ik wil het Perzisch motief op canvas gaan schilderen en daar een portret in verwerken. Verder wil ik oude postzakken opspannen op doek en daar de schilderijen van Nederlandse schilders op schilderen. Het Meisje met de Parel heb ik daar al voor in gedachten. Op de Perzische kleden wil ik dieren gaan schilderen en op koffieboonzakken wil ik zwart-witportretten gaan schilderen. Daarnaast heb ik nog mijn opdrachten, ik kom altijd tijd tekort.” Hoebergen struint veel kringloopwinkels af voor tafelkleden, maar ook oude leren koffers, oude post- en koffiezakken gebruikt ze om op te schilderen.

Wie nog een synthetisch Perzisch tafelkleed heeft liggen en dat aan Anita Hoebergen wil geven, kan haar bereiken via anitahoebergen.nl of op telefoonnummer 06-51793727.