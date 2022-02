Anja Vereijken is schoolschrijver op De Vuurvogel: ,,Het gaat mij erom wat ze opschrijven, niet hoe”

HELMOND - Kinderen de rijkdom van taal laten ontdekken, daar gaat het kinderboekenschrijfster Anja Vereijken (54) uit Nuenen om. Het komende halfjaar is ze als Schoolschrijver actief op De Vuurvogel in Helmond.

Farah Ghafouri (8) uit groep 5 vindt het leuk: „Ik had nog nooit een Schoolschrijver in het echt gezien.” Met haar klasgenoten is ze op boekenspeurtocht in de bibliotheek in Helmond. Als krioelende mieren lopen de kinderen door de kleurrijke bieb op zoek naar een boek met een rode kaft van een schrijver wiens achternaam begint met een M. Of ze schrijven secuur de vierde zin op bladzijde 16 van een Donald Duck over op hun antwoordblad, terwijl ze languit op de grond liggen. Hun jassen liggen nonchalant op een wilde stapel als een grote molshoop.

Quote Het schrijfple­zier moet de rode draad zijn Anja Vereijken, Schoolschrijver van De Vuurvogel

Het is een mooie manier om met taal bezig te zijn en tegelijkertijd de bieb te ontdekken, deze speurtocht. IJverig schrijven de kinderen de antwoorden op hun blaadje, de een in een wat netter handschrift dan de ander. Op taal- en grammaticafouten wordt even niet gelet: daar maalden ze in het Dadaïsme ook niet om, hebben de kinderen net geleerd.

Teveel gelet op de d's en t's

Anja Vereijken is voor het achtste jaar actief als Schoolschrijver, vanaf vorige week op basisschool De Vuurvogel. „Ik wil dat kinderen leren vertrouwen op hun eigen talent en creativiteit. Die worden niet altijd aangesproken op school, er wordt teveel gelet op de d's en t's. Hoe gaat mij erom wát ze opschrijven, niet hoe. Want in je hoofd kan en mag alles.”

De Nuenense, schrijfster van kinderboeken zoals Net als Einstein en De koningin van het web, zag het effect al in de eerste les. „Als de kinderen bezig zijn met de kracht van verhalen, doet dat iets met ze.” Ze gaat in de klas aan de gang met creatieve lees- en schrijfoefeningen. De kinderen moeten bijvoorbeeld met elke letter van hun voornaam een eigenschap bedenken die bij hen past. Of ze schrijven een triolet, een achtregelig refreindicht. „Het schrijfplezier moet de rode draad zijn.”

Elke week naar de bieb

Farah kan zich die les ook nog herinneren. „We moesten het kind tegenover je aan blijven kijken en die tegelijkertijd tekenen. Dat zag er raar uit, mijn tekening leek op Super Mario.”

Het komende halfjaar is Vereijken wekelijks op De Vuurvogel te vinden en trakteert ze de leerlingen van de drie groepen 5 op creatieve schrijf- en leeslessen. In overleg met de bibliotheek komt er een boekenkist in de klas.

En ze leest voor. „Als kind verslond ik boeken, ik ging elke week naar de bieb. Favoriet waren de boeken van De Vijf van de Britse schrijfster Enid Blyton. ij al de avonturen die zij beleefden, dacht ik: ik wil dit ook meemaken.”