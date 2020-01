Anna Bosker (11) eerste junior stadskunstenaar in Helmond

VIDEO Brand verwoest schuur in Helmond: asbest vrijgeko­men

10:21 HELMOND - Achter een woning aan de Sint Antoniusweg in de wijk Mierlo-Hout in Helmond woedde donderdagochtend vroeg een flinke schuurbrand. Daarbij is asbest vrijgekomen. Inmiddels is de brand geblust.