Annemie Martens van PlatOO: 'Fulltimers voor de klas, meer salaris, beter imago'

Annemie Martens schopt tegen een heilig huisje aan, dat weet ze. Toen dit voornemen werd opgenomen in een beleidsplan van PlatOO, waarvan ze bestuursvoorzitter is, maakte dat veel los. ,,Van mij wordt verwacht dat ik standpunten inneem", zegt ze. Ook al zijn die soms niet populair. Een gesprek met Martens (59) die als meisje juf wilde worden, maar al op haar 28ste adjunct-directeur werd van een basisschool. ,,Onderzoeken wijzen uit dat je als fulltimer voor de organisatie meer betekent. Je bent meer verbonden, hoeft in de overdracht minder te doen en scholing pakt beter uit. Ik heb weleens een plannetje gemaakt: om aan al onze leerkrachten te vragen een overzicht te maken op welke drie niet-werkdagen we ze mogen bellen. Ik heb het er nog steeds niet doorheen gekregen." ,,Natuurlijk moet iemand ervoor kunnen kiezen om twee dagen per week thuis te zijn voor de kinderen. Alleen fulltimers, dat zullen we nooit gaan redden, weet ik ook wel."