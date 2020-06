App helpt jongeren met angststoornis na coronacrisis

De app Stayfine maakt deel uit van een onderzoek door GGZ Oost-Brabant samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, het Amsterdam UMC en Accare. ,,We zoeken 254 jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 21 jaar", zegt dr. Yvonne Stikkelbroek, een van de drie hoofdonderzoekers. ,,Het is een nieuwe manier van meten, we hopen echt dat we hiermee een verschil uitmaken.”



Dat jongeren veel communiceren met technologie, zal daarbij helpen. De GGD's zagen de afgelopen maanden de hulp aan volwassen cliënten dalen met 30 procent, maar bleven het druk hebben met de jongeren. Vooral online. ,,Onze online communicatie is van 7 naar 80 procent gegaan”, zegt promovenda Suzanne Robberegt.