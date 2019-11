Archeoloog Theo de Jong na gewonnen prijs met Helmonds vuilnis: ‘Je kunt soms ook té nieuwsgierig zijn’

Politie zoekt naar concreet bewijs schietinci­dent in Helmond

17:34 HELMOND - De politie in Helmond doet nog volop onderzoek naar het ‘mogelijke schietincident’ in Rijpelberg van woensdagochtend. Twee verdachten van 32 en 39 jaar oud komen uit Helmond. De andere man (39) die werd aangehouden, is afkomstig uit Grave.