Archief van machinefabriek Begemann uit Helmond pas later toegankelijk

Bedrijfs­pand Zuiddijk Helmond 3 maanden op slot na vondst hennep­kweek­spul­len

13:09 HELMOND - In een bedrijfspand aan de Zuiddijk in Helmond zijn spullen gevonden die gebruikt worden bij het opzetten van een professionele hennepkwekerij. Op last van de burgemeester is het gebouw drie maanden gesloten.