Architect Rob Krier vindt ‘zijn’ Brandevoort bijna perfect: ‘Het mist alleen nog een tempel’

Krier vindt het spijtig dat hij sinds 2008 niet meer in Brandevoort is geweest. De kredietcrisis legde de woningbouw toen lam. Daarna had hij geen contact meer met Helmond. ,,Ik hoorde van niemand iets en kon geen man meer bereiken.” Het is geen verwijt, hij vindt het wel jammer. Krier zou graag nog eens rondlopen in zijn meesterwerk en zien hoe het zijn geesteskind vergaat nu het volop gegroeid is.