Armoede groeit ook in Helmond zichtbaar: Super Sociaal en noodopvang zitten al (bijna) aan de max

INGEZONDEN OPINIE Mening | Laat in Brabant zien hoe het kan; omarm veranderin­gen en ga complexe dossiers met rechte rug aan

EINDHOVEN - Brabant is een microkosmos, waarin alle landelijke problemen én successen samenkomen. Laat de rest van het land stikken in de grappen over boeren, carnaval en worstenbroodjes - laat ze zien hoe het kan.

23 september