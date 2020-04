Arnold sloot een weddenschap over Jeanne

Naam: Arnold en Jeanne Vissers-Kanters

Getrouwd: 1 mei 1970

Woonplaats: Helmond

Kinderen: twee kinderen, zes kleinkinderen

Ruim een halve eeuw later herinnert Arnold zich niets meer van die weddenschap. Maar wat doet het er nog toe? Hij won. De toen achttienjarige Veghelse boerenzoon sloeg inderdaad Jeanne uit het naburige Mariaheide aan de haak. Op 1 mei is het echtpaar vijftig jaar getrouwd. Die mijlpaal zou een dag later gevierd worden, maar het feest in Zaal Vissers is wegens corona een jaar uitgesteld.

De twee zagen elkaar voor het eerst tijdens een busreisje van de lokale jonge boerenstand naar de Veluwe. Vrijwel meteen sloeg de vonk over.

Oogappel

Het kwam goed uit dat Jeannes ouders een loonbedrijf hadden. In zijn tienerjaren werd Arnold nogal eens door zijn vader op pad gestuurd om agrarische bedrijven in de buurt te helpen. Ook bij Kanters in Mariaheide dus. En natuurlijk ging Arnold maar wat graag naar zijn oogappel. Afspreken in de weekenden was er meestal niet bij. Jeanne verdiende de kost als serveerster bij hotel/restaurant Jilesen in Veghel. Zo leerde ze de fijne kneepjes van het horecavak.

Die zouden later uitstekend van pas komen toen het gezin (zoon Mark en dochter Cynthia waren inmiddels geboren) in 1978 in Brouwhuis neerstreek om café de Sport over te nemen. ,,We hadden nog nooit van Brouwhuis gehoord en moesten enorm wennen aan het dialect’’, zegt Jeanne. Arnold: ,,Onze verbazing was enorm toen we ontdekten dat ze hier een varken een kuus noemen. Bij ons is dat een kalfje.’’

Friet bakken

Horeca-ervaring had Arnold niet. Schaterlachend: ,,Friet bakken was een opgave.’’ Arnold hield zich met de inkoop bezig. Intussen ging het crescendo met het inmiddels tot café/zaal Vissers omgedoopte etablissement. Jeanne en Arnold losten het wegblijven van sportclubs – die kregen massaal eigen kantines – op door de aandacht te verleggen naar partijen in een nieuw gebouwde feestzaal. Het bijbehorende cafetaria kreeg ook een make-over. Jeanne: ,,We kochten meteen een vitrine. Destijds ongekende luxe.’’

Sinds tien jaar nemen zoon Mark en dochter Cynthia de honneurs waar. Maar stilzitten is er voor ­Jeanne en Arnold nog niet bij. ,,De enige dag dat ik niet hoefde te werken, was mijn trouwdag’’, zegt ­Jeanne zonder overdrijving.

Ontspanning is er niettemin ook. ’s Avonds. Hij met een Hertog Jan binnen handbereik, zij met een droge, witte wijn.