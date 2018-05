Arrestaties voor handel in zo'n 70 beschermde vogels in Helmond en Eindhoven

HELMOND/EINDHOVEN - Drie mannen (39, 58 en 76 jaar) uit Helmond en Eindhoven zijn dinsdagochtend opgepakt omdat zij worden verdacht van handel in zo'n 70 beschermde vogels. Op verschillende adressen in die plaatsen werden vogels in beslag genomen. Het gaat onder andere om waarschijnlijk uit het wild afkomstige kuifmezen, boomklevers, bonte vliegenvangers en lijsters.

De arrestaties zijn een gevolg van een al langer lopend onderzoek. De zaak kwam enkele maanden geleden aan het rollen nadat er informatie binnenkwam dat een 76-jarige man en een 39-jarige man uit Helmond zich bezig zouden houden met handel in inheemse beschermde vogels, voornamelijk zangvogels. De mannen worden ervan verdacht dat zij de vogels in het wild vingen uit nestkasten en met zogenaamde misnetten, onder meer in Noord-Limburg.

Verkoop via internet

Onder meer op internet werden de vogels vervolgens te koop aangeboden. Intussen werden ze op verschillende adressen ondergebracht. De politie doorzocht die woningen dinsdag. In een woning in Eindhoven werd de 58-jarige man aangehouden. In de doorzochte huizen vond de politie in totaal zo’n zeventig vogels.

Verder onderzoek