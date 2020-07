Arrestatieteam valt woning in Helmond binnen, man geblinddoekt meegenomen

Nog dit jaar groot onderhoud aan Sluis Helmond

16:50 BROUWHUIS - Rijkswaterstaat start in oktober van dit jaar met groot onderhoud aan de sluizen in Helmond en Schijndel. Dat is een jaar eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was. De sluizen zullen wekenlang gestremd zijn voor de scheepvaart.