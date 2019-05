Arts, advocaat en tuinbouwer willen samen in Helmond legale wiet gaan kweken

HELMOND - Een arts, een advocaat en een tuinbouwer hebben plannen om in Helmond samen in de légale wietteelt te stappen. Het doel: goede wietolie maken voor patiënten met veel pijn. Maar ze moeten wellicht ook leveren aan coffeeshops.

Drie gevestigde namen, met gerespecteerde beroepen en van onbesproken gedrag: in de wereld van de hennepteelt is dat niet alledaags. Die achtergrond van de arts, advocaat en tuinbouwer moet de Helmondse politiek ervan overtuigen om de weg vrij te maken voor legale wietkweek. Of cannabis, zoals de drie het zelf noemen.

Reputatieschade

Dat laatste is om iets minder de link te leggen met criminaliteit, waar de hennepwereld veelal mee wordt geassocieerd. Het is ook de reden dat nu alleen advocaat en politicus Toine Manders op de voorgrond treedt. De andere twee willen dat nog niet. ,,Ik heb er geen problemen om mijn nek uit te steken, maar wel alleen als het project doorgaat”, aldus de arts, die anders reputatieschade vreest.

Hij is wel de initiatiefnemer van het project, waarbij vooral cannabis wordt geteeld voor medicinale toepassingen, zoals wietolie. ,,Ik zie dat het veel patiënten helpt om de pijn te bestrijden. Dat gaat om mensen met chronische long- of hartaandoeningen. Maar ook mensen met epilepsie.” Wietolie kan bijvoorbeeld het gebruik van morfine, dat verslavend is, verminderen.

Tegelijkertijd hoort hij van patiënten dat de olie lastig is te verkrijgen en dat de kwaliteit verschilt. Het gehalte THC, de werkzame stof van cannabis, wisselt. Ook kan de olie bacteriën of bestrijdingsmiddelen bevatten. ,,Die wil je niet in een olie hebben”, zegt Toine Manders. ,,Ons doel is om alles biologisch te kweken en van dezelfde hoge kwaliteit.”

Biologisch telen

De Astenaar, lijsttrekkers namens 50Plus voor de Europese verkiezingen op 23 mei, werd twee jaar geleden bij het project gevraagd. Daarna kwam er een tuinbouwer uit de regio bij die gespecialiseerd is in biologisch telen. ,,Ik heb natuurlijk nog nooit cannabis gekweekt, maar ik weet wel hoe ik de juiste omstandigheden moet creëren om planten te laten groeien zodat het resultaat altijd hetzelfde is”, aldus de teler.

Terwijl ze aan hun plannen schaafden, gaf de politiek groen licht voor een landelijk proef om in enkele steden te experimenteren met legale wietteelt. Helmond, dat zich vanavond over het onderwerp buigt, twijfelt nog of het zich kandidaat moet stellen voor een actieve rol. Breda is wel groot voorstander. Ook daar is een trio (arts, advocaat en politicus) opgestaan om aan de pilot deel te nemen. De twee groepen hebben hun ervaringen met elkaar gedeeld.

Beveiligen