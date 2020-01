Astense verkrachter komt door wachtlijsten van het Pieter Baan Centrum pas na de zomer voor de rechter

Dat verwacht officier van justitie Patrick Van Hees. Hij vertelde het op een procedurele zitting woensdagochtend in de Bossche rechtbank. De verdachte (29) was er zelf niet bij, noch zijn advocaat. Vorig jaar was er nog hoop dat de man in de lente zou kunnen voorkomen, maar dat gaat niet lukken.

Vele maanden uitstel

Het uitstel komt door de tot vier maanden opgelopen wachtlijsten van het Pieter Baan Centrum. De rechtbank wil dat hij daar wordt onderzocht. Dat onderzoek duurt op zich weer twee maanden en het rapport kan ook weer twee maanden op zich laten wachten.

Het onderzoek is bevolen omdat er meer duidelijkheid moet komen over zijn geestestoestand, met meteen de vraag of dwang-TBS gewenst is. Een eerder rapport bleef daar vaag over, maar Van Hees liet al weten dat hij wel uitgaat van de allerzwaarste maatregel. De man is eerder in behandeling geweest en hield zich toen niet aan de regels, dus de officier heeft weinig hoop dat hij dat nu wel zou doen.

Onverlichte weg

De man wordt verdacht van een brute verkrachting op een zondagnacht in april. Hij duwde een jonge vrouw die in haar eentje over de onverlichte weg fietste van haar rijwiel, sleurde haar de bosjes in en misbruikte haar. Hij vluchtte te voet en liet zijn fiets achter die de volgende ochtend werd herkend. Op peuken zat zijn DNA en een politiehond rook een spoor van de bosjes naar zijn huis. Hij kon toen snel opgepakt worden