Auto belandt op zijkant en komt tot stilstand tegen lantaarnpaal

Hoe zit dat met het volle stroomnet? 'De balans is zoek’

24 juni EINDHOVEN - Nederland moet van het gas. Groen is het toverwoord, met zonne- en windenergie voorop. Ook in Brabant worden volop plannen gesmeed voor zonneparken en windmolens. Maar tegelijkertijd raakt het stroomnet in ijltempo vol: in delen van de provincie is nu al geen ruimte meer voor nieuwe aansluitingen. Is het tijd voor bezinning?