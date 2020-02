Auto brandt uit op verlaten parkeerplaats in Helmond

1000 tijdelijke woningen in Eindhoven en Helmond

10:17 Nog dit jaar worden de eerste honderden tijdelijke woningen uit de Woondeal, die de regio Eindhoven met het Rijk sloot, in Helmond en Eindhoven gebouwd. In Brandevoort verrijzen dit jaar al zeker 300 woningen, in Eindhoven is de planning nog niet rond.