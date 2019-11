Auto brandt volledig uit in Helmond nadat er vermoedelijk vuurwerk ingegooid is

Senzer Awards 2019 voor SolarUnie uit Gemert en Fletcher Kloosterho­tel Willibrord­haeg­he in Deurne

15 november HELMOND - SolarUnie uit Gemert en Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne hebben de Senzer Awards 2019 in de wacht gesleept. De eerste won in de categorie Kleine bedrijven, de tweede in de categorie Middelgrote tot grote bedrijven.