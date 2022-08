Auto flink beschadigd door autobrand in Helmond, fles gevonden met mogelijk brandbare vloeistof

Niet iedereen deelt de klachten over scooterla­waai op fietspad in Helmond: ‘Het hoort er nu eenmaal bij’

HELMOND - Berry van Stratum kreeg op de sociale media een stortvloed van kritiek over zich heen nadat hij klaagde over aanhoudende scooterherrie op het fietspad bij hem voor de deur. ’Zeuren om te zeuren is ook een vak’, is een van de nog mildere reacties.

17 augustus