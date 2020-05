Auto in brand bij recreatiegebied Berkendonk in Helmond

Ravage op Kas­teel-Traverse (N270) in Helmond na ongeluk met drie auto's, weg dicht

8:45 HELMOND - Op de Kasteel-Traverse in Helmond is donderdagochtend een ravage ontstaan na een ongeval waarbij drie auto's betrokken waren. Dat gebeurde ter hoogte van het theater. De weg (N270) is helemaal afgesloten.