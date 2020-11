Auto in brand op parkeerplaats Parkweg Helmond

Stef Bos wilde voor nieuw tv-programma maar één plek: Het Speelhuis in Helmond

26 oktober HELMOND - Een keiharde crimineel. Een vrouw die door de spierziekte MS tot haar nek verlamd geraakt is. Stef Bos schreef voor het nieuwe KRO-NCRV-programma Serenade van Stef een lied voor zeven mensen die de afgrond inkeken en weer opkrabbelden. Er was voor de zanger maar één plek om die liedjes te vertolken: Het Speelhuis in Helmond.