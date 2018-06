Auto in vlammen op in Jacob Marisstraat in Helmond

Paul Smeulders uit Helmond beëdigd in Kamer

6 juni DEN HAAG/HELMOND - Paul Smeulders is woensdag beëdigd als lid van de Tweede Kamer. De dertigjarige Helmonder neemt in de GroenLinks-fractie de plaats in van Linda Voortman, die wethouder in Utrecht wordt. ,,Het was heel bijzonder. Ik heb eerder op tv gezien hoe het gaat. Maar als je zelf dan in je eentje naar voren wordt geroepen en je staat daar voor de voorzitter, is toch indrukwekkend."