Auto met gasfles erin brandt volledig uit op parkeerplaats in Helmond

indebuurt.nl Graffiti­fes­ti­val Step in the Arena komt eraan: dit wil je weten

Van cartoonfiguren tot levensechte portretten. Je spot het allemaal bij Step in the Arena. Tijdens dit Eindhovense graffitifestival gaan straatkunstenaars uit binnen- en buitenland (legaal) los in de Berenkuil. En jij kunt daar bij zijn.