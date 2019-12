Auto mist bocht en rijdt tegen paal in Helmond

Slachtof­fers steekpar­tij Helmond hadden mogelijk afspraak om vuurwerk te kopen

13:15 HELMOND - Het tweetal dat maandagavond in Helmond gewond raakte bij een steekpartij, wilde mogelijk vuurwerk aanschaffen bij de verdachte van het incident. Dat meldt de politie dinsdag. De slachtoffers zijn twee jongemannen van 19 en 17 jaar oud. De verdachte is een 20-jarige Helmonder. Hij is aangehouden.