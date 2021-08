Auto's botsen in Helmond, lachgas aangetroffen in betrokken voertuig

Wéér tik op de vingers voor zorginstel­ling KBWO in Hel­mond-Brouwhuis, al voor de derde keer

4 augustus HELMOND - Zorginstelling KBWO in Helmond-Brouwhuis heeft zijn zaken nog steeds niet voldoende op orde. Dat is de conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. KBWO is voor de derde keer onder verscherpt toezicht gesteld.