Auto's botsen tegen elkaar op Rivierensingel in Brouwhuis

Tussen snijboon­tjes en munt straks ook Helmondse bananen?: Volkstuin­tjes bloeien in coronatijd, blijkt in Asten en Helmond

18 april HELMOND - Voor wat, hoort wat. Het is zo’n stokoud gezegde dat in een volkstuin nog altijd springlevend is. Felix Scheepers en Bert Swinkels helpen op zaterdagmiddag in De Donselaar in Helmond-Noord mede-volkstuinhouder Mehmet Bal een handje bij het plaatsen van gaas. Die moet eksters en andere vraatzuchtige vogels beletten de hele oogst buit te maken.