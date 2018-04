Auto uitgebrand in 3e Haagstraat in Helmond

Politie zet beelden op Facebook van stichter autobrand in januari in Helmond

31 maart HELMOND - Politieteam Helmond heeft zaterdag een filmpje op Facebook gezet waarop de persoon is te zien die een auto in brand stak in de nacht van vrijdag 5 januari op zaterdag 6 januari in Helmond. De politie zoekt degene die op de beelden staat.