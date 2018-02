Auto uitgebrand in Helmond

Moordpoging op echtgenote moet Helmonder tien jaar cel kosten

19 februari DEN BOSCH - Hij was boos, erg boos. En erg verward. Hij wist niet wat hij moest doen en liep daarom in die novembernacht een paar keer heen en weer tussen slaap- en badkamer. Volgens hem was hij van plan zichzelf te doden. Maar hij stak het grote rambo-mes in de hals van zijn echtgenote. Een poging moord, volgens het OM en die moet de Helmonder tien jaar cel kosten.