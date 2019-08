Auto vliegt in brand op Veldbeemd in Helmond

Man uit huis gehaald door arrestatie­team in Helmond na bedreiging en mishande­ling

9:37 HELMOND - Een man is donderdagmiddag door een arrestatieteam van de politie uit zijn huis gehaald aan de Zwaardvisstraat in Helmond. Hij heeft iemand bedreigd en vermoedelijk ook mishandeld. In het verleden was hij vuurwapengevaarlijk. Dat meldt de politie.