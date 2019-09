Autobestuurder laat fietser (15) zwaargewond achter in Helmond: ‘Hij ging ervandoor, zonder hulp te verlenen’

updateHELMOND - Een 15-jarige jongen op een fiets is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding bij de McDonald’s op de Deurneseweg in Helmond. De auto die hem aanreed is doorgereden.

De jongen fietste in de richting van Brouwhuis en werd door de auto geschept op een kruising. De automobilist stapte niet uit, maar ging er direct vandoor.

Achtergelaten met hoofdletsel

Een traumahelikopter werd rond 20.25 uur opgeroepen voor de zwaargewonde fietser uit Helmond. Hij is met hoofdletsel met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De trauma-arts is met de ambulance meegegaan.

Doorrijder

De auto die hem aanreed is doorgereden. De politie doet technisch onderzoek op de locatie van het ongeval. ,,We zoeken getuigen van een aanrijding op de parallelweg van de Deurneseweg in Helmond, ter hoogte van de McDonalds. De auto die de fietser aanreed ging er na de aanrijding vandoor, zonder hulp te verlenen”, schrijft een woordvoerder van de politie op Twitter.

Waarschijnlijk was de auto een blauwe of grijze Citroën of Peugeot, die nu met schade aan de voorzijde rijdt.

Andere bestuurder helpt slachtoffer