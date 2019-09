Autobestuurder laat fietser zwaargewond achter in Helmond

Helmond Sport wil gas geven in derby met FC Eindhoven: ‘We snakken naar een overwin­ning’

16:56 Na twee nederlagen en twee gelijke spelen is het duidelijk wat Helmond Sport zondag tegen FC Eindhoven nodig heeft: drie punten. Zeker ook omdat het een derby is. Trainer Wil Boessen noemt het een duel met ‘een speciaal tintje’. ,,Maar het is niet zo dat je hier een heel seizoen mee wint.”