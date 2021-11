Autodief laat peperdure Mercedessen verdwijnen bij proefrit, want anders ‘ging zijn kop er af’

Jaren tach­tig-icoon Hans de Booij terug op podium, want ook poëten moeten eten

HELMOND - Zanger Hans de Booij is terug. De tragiek lijkt na 40 jaar nóg meer voelbaar in zijn karakteristieke stem. Op vrijdag 12 november speelt hij in Muziekcafé Helmond nieuwe liedjes, en oude classics, waaronder het onvermijdelijke ‘Annabel’, een lied met Eindhovens tintje.

7 november