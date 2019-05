AutoMaatje Helmond kan voorlopig door

Wie het kan betalen, kan zich wapenen tegen waterover­last

21 mei GEMERT - Overstroomde wc-potten en spullen die de kamer door dreven. Een wolkbreuk leverde zondag veel leed op in Gemert. Het was niet de eerste keer dat de straten blank stonden in deze regio: Deurne was de afgelopen jaren al meermaals de klos. Een consequentie van het veranderende klimaat. Valt er wat te doen tegen dit soort wateroverlast?