Automobilist overleden na botsing met vrachtwagen op N612 in Helmond

Zes arresta­ties en Europol-onderzoek na aanhouding vals geld in Helmond

30 januari HELMOND - Het onderzoek naar een verdachte die in de zomer van 2017 met vals geld betaalde in Helmond, heeft geleid tot acht woninginvallen van de recherche in Almere. Daarbij werden woensdag zes personen aangehouden. Ook werden er onder meer stapels neppe biljetten in beslag genomen.