Automobilist rijdt door na aanrijding met scooter in Helmond

Kleine stap vooruit in vastgelo­pen bouwpro­ject Houtse Akker in Helmond

14 oktober HELMOND - In het vastgelopen woningbouwproject Houtse Akker in Helmond is een kleine doorbraak bereikt. Onderaannemer Gemert Bouw laat donderdag een architectenbureau toe op het bouwterrein voor een inspectie.