Automobilist rijdt twee snorfietsers aan op kruising in Helmond

Kort nieuws Coenen & Co opent 1 mei in de Elzas Passage; Gezond snacken bij Mulo en Maach

15:46 Coenen & Co opent op zaterdag 1 mei de deuren in de Elzas Passage in Helmond. In de nieuwe winkel van Marie-Claire Coenen en Joost de Vos - bekend van het Helmondse familiebedrijf Coenen Tafelcultuur - en hun partner Peter de Krom staan tafelen, koken en proeven centraal. Ze verruilen het pand aan de Kerkstraat voor de drie keer zo grote voormalige Halfords-ruimte in het overdekte winkelcentrum.