Automobiliste slaat meerdere keren over de kop op A270 tussen Nuenen en Helmond

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zij was op dat moment aanspreekbaar. De politie ging met haar mee.

Rijbanen dicht

Hoe het kon dat de vrouw de macht over haar stuur verloor, is niet duidelijk. Opvallend: eerder in de nacht vond er op nagenoeg dezelfde plaats ook al een ongeval plaats. Hierbij belandde een auto bovenop de vangrails. Dit voertuig kwam wel vanuit de andere richting: die van Helmond. Het is niet bekend of bij dit ongeluk iemand gewond is geraakt.