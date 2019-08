Automobiliste verliest macht over het stuur en belandt met auto in de struiken in Helmond

HELMOND - Op de Wolfsputter Baan (N279) in Helmond is een vrouw vrijdagavond even voor 23.30 uur de macht over het stuur verloren. Haar auto kwam op zijn dak in de struiken in de berm terecht. De vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis.