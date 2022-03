Automotive Campus niet naar Boekhoorn: gemeente Helmond wil 'voorkomen wat in Eindhoven verkeerd ging’

Dreigen, schelden en spuiten met verf: tv-rech­ter Frank Visser grijpt in bij heftige ruzie in Helmonds appartemen­ten­com­plex

HELMOND - Een ruzie tussen vijf buren in een Helmonds appartementencomplex is zo uit de hand gelopen dat er is gedreigd, gescholden en zelfs gespoten met blauwe verf. Het conflict was donderdagavond te zien in een aflevering van ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’. Volgens de televisierechter zou de beste oplossing zijn dat buurman Peter uit Residentie Brouwhorst vertrekt: ,,Dit is een explosieve situatie.”

