Autoradio verzetten leidt tot ongeluk in Gemert

Vragen

Bij de rechtbank in Den Bosch leefden maandag nog wel wat vragen over de gebeurtenis van 12 maart vorig jaar. V. vertelde de rechters dat ze ‘heel in de verte’ wel een zwarte wagen had gezien voordat ze van de ene voorgeprogrammeerde zender naar de andere wisselde. Maar als dat wisselen maar een fractie van een seconde duurde, is het moeilijk te begrijpen dat je in die korte tijd op de stilstaande wagen ‘heel in de verte’ rijdt, stelde een van de rechters vast.