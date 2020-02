Avond over leven met autisme in Cacaofabriek

Bewoners betrappen inbrekers in Helmond: politie op zoek in wijk

27 februari HELMOND - In de 1e Haagstraat in Helmond zijn in de nacht van woensdag op donderdag inbrekers betrapt door de bewoners. De inbrekers vluchtten daarop te voet de wijk in. Diverse politie-eenheden zijn in de omgeving naar hen op zoek gegaan.