Avondvierdaagse Helmond mogelijk in najaar

Coronapa­tiën­ten opgevangen in Helmonds zorghotel

11:14 HELMOND -Mensen met somatische klachten en een bewezen coronabesmetting worden sinds donderdag verzorgd op een speciale afdeling in Vitassist Zorghotel Helmond. In het hotel aan de Scheepsboulevard is plek voor 21 patiënten. De mensen worden in cohort verpleegd.