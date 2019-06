Avontuur van Helmondse Lightyear is eigenlijk pas net begonnen

ModderDag wordt ModderWeek op Bereboot in Helmond

17:37 HELMOND - Lekker vies worden zonder dat er iemand over moppert. Wat is er leuker voor kinderen. Op De Bereboot in Helmond staan de sproeiers aan en mag er volop met modder worden gespeeld. De landelijk ModderDag is vrijdag, bij dit kinderdagverblijf maken ze er een ModderWeek van.