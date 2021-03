Bach Plus stapt óók over naar Helder Helmond

Handschoe­nen, mondkapjes en spatscher­men, het stembureau lijkt wel ’n kliniek

17 maart In 2021 is stemmen haast een klinische aangelegenheid. Gescheiden in- en uitgang, handen ontsmetten bij de entree, vrijwilligers die vanachter een spatscherm legitimatiebewijzen controleren en natuurlijk mondkapjes. In De Zonnesteen loopt alles soepeltjes, op een enkel geval na.