Bakelsedijk in Helmond zeker nog tot februari afgesloten

Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden tot november duren, zo stond althans op de platen langs de kant van de weg. ,,Ik weet niet welke datum aanvankelijk is gecommuniceerd. Maar het duurt langer dan we aanvankelijk dachten. omdat we onder de grond veel puinverharding tegenkwamen”, laat een woordvoerder van Enexis weten. ,,Door deze puinverharding duren graafwerkzaamheden langer dan we hadden gehoopt.”